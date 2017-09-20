Erdem, TÜRSAB’ın yükselen bir yıldız olması için gençlerin bu alanda büyük rol oynadığını söyledi.

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, ‘Konya Buluşması’ kapsamında TÜRSAB üyesi turizm ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi. Konya’da bir otelde gerçekleşen toplantıya acenteler yoğun ilgi gösterdi. Konya’daki acente yetkililerine bir makamda zamanında değişim yapılması gerektiğinin altının çizen TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, “Gelecek yorgun insanların değildir, bezgin insanların değildir. Gelecek gençlerin, dinamik insanların ve rahatını terk edip yola düşenlerindir. Bu çok önemli bir söz. Yorgun olduğumuzu anlamamız gerekir arkadaşlar. İnsanoğlunun, insan yaşamının bir freni vardır, frene basma dönemi vardır. Dur diyebilmenin bir mantığı vardır. Bir insan bazen kendisine en büyük kötülüğü yapar. Kimsenin yapamadığı kötülüğü yapar. Biz bugün diyoruz ki hep beraber gelin bu değişimi gerçekleştirelim, bu yorgun insanları istirahate gönderelim. Yazıktır, günahtır, onlar için yapalım bunu” dedi.

“Oylarımıza sahip çıkalım bize sahip çıkan insanları seçelim”

Konya’daki acente yetkililerine genel kurul günü sandığa gidilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Erdem, “Lütfen bu oylarımıza sahip çıkalım. Bizi hak eden, bize hizmet eden insanları seçelim diyorum. Bunun için bu yollardayız. Bize ağalık yapacak, padişahlık yapacak, krallık yapacak, seçimden seçime bizi hatırlayacak kişilere değil. Oylarınız kutsaldır. Bir düşünür, ’Dünyada en büyük israf hak etmeyene verilen değerdir’ diyor. Lütfen ben hak etmiyorsam beni de buradan kovun. Yarın seçtiğiniz insanlar sizi hak etmiyorlarsa, size layık değillerse siz onları kovacaksınız. Hem de demokratik bir hakla kovacaksınız, seçim salonlarında kovacaksınız. Bunu lütfen bir tarafa yazalım ve bu kongrede lütfen katılalım” diye konuştu.

“Bundan sonra yeni acente açılmasın diyoruz”

Yurt genelindeki sorunlara değinen Hasan Erdem, bu sorunların en önemlilerinden birisinin ise acente sayısının her geçen gün yükselmesi olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin genelinde çok acenteler var. Bu acenteler bu kadar gerekmez. 10 bin acente fazla, bundan sonra yeni acente açılmasın diyoruz. Bu sizin menfaatiniz için. 5 yıl boyunca tahdit koyacağız yönetim kurulu kararıyla. Kimse yeni acente açamayacak. Almak isteyen birisi acentesini satıyor mu, gitsin alsın. Öyle rastgele rakamlarla değil, genel kurulun tespit edeceği bir rakamla alacak. En büyük eksiğimiz birlik ve beraberlik. Bu da yine yanlış yönetimlerden kaynaklanıyor. Bizim eğer birlik, beraberliğimiz olsaydı bunlar buraya gelmezdi. Politika ne biliyor musunuz? Politika böl, parçala, yut. Önce 15 MYK’mız vardı. Kemik gibi 15 MYK birbiriyle koordineli, genel merkezle bağlantıları çok güçlü ve MYK’lardan sorumlu genel merkezde MYK koordinatörleri vardı. Özel görev almış koordinatörler vardı. Bunlar iptal edildi. Sebep neydi, çünkü o kişiden başka hiç kimse acentelerle buluşamaz, görüşemez, onların birlikteliklerini tesis edemez. Ama 15 olan MYK’lar 39 MYK’ya çıkartıldı. Ne kadar çok bölünürsek yutulması o kadar kolaylaşıyor” şeklinde konuştu.