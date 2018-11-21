Hasan Kılca: “Gönül belediyeciliği için adayım”

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaparken yerel seçimlerde AK Parti'den Karatay İlçe Belediye Başkanlığına aday adayı olan Hasan Kılca, “Gönül belediyeciliği yapacak, her zaman hemşehrilerimizle iç içe olacağım” dedi.

Hasan Kılca, görev nasip olursa hizmet çıtasını daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı sürede Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Spor ve Kongre Merkezi, Yeni Konya Stadyumu, Ecdat Bahçesi, Türk Yıldızları Parkı gibi sembol eserlerin yapım aşamalarında aktif olarak görev alan; Tarihi Bedesten'deki örnek restorasyon çalışmaları, birçok ana cadde açılması, alt ve üst geçit yapılması, mahalle yolları, mahalle parkları, köy ve şehir konaklarının proje ve yapımlarını denetleyen Kılca, Yeni Büyükşehir Yasası'nın uygulanması aşamasında, yeni bağlanan ilçe ve mahallelere hizmetlerin götürülmesi çalışmalarını da koordine etti.

“Akıllı Şehir Uygulamalarını hayata geçireceğiz”

Sosyal ve Kültürel Belediyecilik çalışmaları kapsamında birçok projede yer alan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştiren Hasan Kılca, “22 yıldır Büyükşehir Belediyesinde edindiğim bilgi, tecrübe ve birikimim ile Karatayımızı daha da ileriye taşımak, hizmet kervanına yenilerini eklemek için çalışacağım. Bu konuda belediyecilik yanında; engelli kardeşlerimizle, gençlerle ve kadınlarla ilgili çok önemli projelerimiz var. Hazreti Mevlana'nın ve Şems-i Tebriz-i Hazretlerinin medfun bulunduğu ilçemizde kültür ve turizm projelerimizle ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılığı da destekleyeceğiz. Ayrıca, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için yeni projelerimiz var. Hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştıracak, zaman tasarrufu ve maddi kazanım sağlayacak Akıllı Şehir Uygulamalarını hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ve hemşehrilerimizle el ele vererek uyum içinde yeni projelerimizle Karatay İlçemizi 2023 hedeflerine birlikte taşıyacağız. Gönül belediyeciliği yapacak, her zaman hemşehrilerimizle iç içe olacağım” dedi.