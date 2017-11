Hatay’dan kupayla dönen off-road pilotundan Özaltun’a ziyaret

Şam’ı makamında kabul ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi Off-Road Kulübü’ne mensup off-road pilotlarının Türkiye’nin her köşesinde düzenlenen off-road yarışlarına katılarak başarılarına yenilerini eklediğini söyledi. Özaltun, “Hatay’daki yarışlarda da kulübümüz pilotlarından Abdullah Şam’ın S3 klasmanında birincilik, kardeşi Haceli Şam’ın ise ikincilik kupasını kazanarak ilçemize dönüş yaptığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Her iki kardeşimizi de ilçemizi başarıyla temsil ederek elde ettiği derecelerden ötürü kutluyorum. Başarılarının her daim sürmesini diliyorum. Özellikle Haceli Şam, Türkiye’de son dönemde off-road yarışlarında elde ettiği başarılarla bu alanda adından en çok söz ettiren, konuşulan isimlerden birisi haline geldi. Beyşehir’de, off-road kulübümüzün öncülüğünde bu spor branşı her geçen gün gelişerek güçlenmektedir. Elde edilen bu başarılar da bunun en güzel göstergesinden birisidir. Beyşehir Belediyesi olarak off-road sporuna da büyük önem veriyoruz. İki yıldır artık geleneksel hale getirdiğimiz ilçemiz artık düzenlediğimiz off-road şenlikleri ile de yurt çapında gündeme gelmeye başladı” dedi.

S2 klasmanında ikincilik kupasıyla kürsüye çıkan Haceli Şam ise bundan sonra da bu tür başarıların devamının geleceğini belirterek, Başkan Özaltun ile birlikte kendisi ve ağabeyine ait kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.