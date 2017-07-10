Hatunsaray ve Kayalı şenliklerine binlerce kişi katıldı

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Özellikle son 4 yıldır devletimiz ve milletimiz üzerinde bir takım kaos ve entrikalarla birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bölmeye yönelik girişimler hepinizin malumu. Onun için bu yaz döneminde düzenlenen bu şenlikler; birlik ve beraberlik ruhunun canlanması açısından oldukça anlamlı. Sadece Meram bölgemizde bu hafta 3 ayrı şenlik var. Teşkilatımız, milletvekillerimiz, kaymakamımız, muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle bu şenliklerin hepsine katılmaya, hemşehrilerimizle bir arada olmaya özen gösteriyoruz” dedi. 2014’teki yerel seçimlerle birlikte Meram Belediyesinin sorumluluk sahasının 3 kat arttığına dikkat çeken Başkan Toru, merkezde olduğu gibi yeni bağlanan mahallelerde de hizmet ve yatırımların aynı hızla devam ettiğini kaydetti.

Çok önemli bir haftanın arifesinde olduklarını hatırlatan AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise, “Bu ülkeyi bize vatan yapan, bu topraklarda bizlerin yaşam sürmesine vesile olan, bunun için canını, kanını ortaya koyan aziz şehitlerimizin torunlarının 15 Temmuz’da yapmış olduğu dirilişi hep birlikte tekrar anacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin farklı yörelerinde çok güzel gelenek ve göreneklerin yaşatıldığına dikkat çeken Meram Kaymakamı Resul Çelik de, “Bu şekildeki şenliklerimizi, değerlerimizi her zaman korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu vesileyle bu şenliği çok kıymetli ve anlamlı buluyorum. Aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin de temel taşının da buralardan geldiğinin farkındayım. Hepimizin bu güzel atmosferde bir araya gelmesinde hiç şüphesiz en büyük pay vatanı için, milleti için, bayrağı için tereddüt etmeden şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizindir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanın her karış toprağında saydığımız değerler uğruna şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Başkaları 15 Temmuz’u anlayamıyor”

15 Temmuz’da yaşadıklarımızı başka milletlerin anlayamadığını dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Nasıl olur da bir millet, elinde silah, tank, top yok iken yok iken tankın önüne geçer ve onu durdurabilir? Nasıl olur da kendisine ihanet eden o insanlara karşı merhametli davranabilir ve elindeki silahı bırakması için yalvarabilir? Biz böylesine yüce bir milletiz, birlik, beraberliğimiz, vatanımızı, bayrağımızı koruyan ve seven bir milletiz. Allah bizi bugünümüzden geri bırakmasın. Bir daha böyle acı bir tecrübeyi bu ülkeye yaşatmasın. İstiklal Savaşını biz bir kere verdik. Ancak bir daha vermek zorunda kalmayacak şekilde hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı bir Türkiye devam etsin istiyoruz. Onun için bu şenlikler, bu birlik ve beraberlikler çok önemli. Bizim çocuklarımıza öğretmemiz gereken önemli günlerden biri de bu şenlik günleri. Bu şenlikler bir sevgi bağının kurulmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğimizi bozmak için çok ciddi oyunların devam ettiğini vurgulayan Usta, “Bize sığınmış misafirlerimiz var. Onlara karşı merhametimizi, kardeşliğimizi azaltıp bir nefret tohumu ekmek isteyenlere karşı çok uyanık ve dikkatli olmalıyız. Biz misafirperver bir milletiz. Ümmet olma özelliğine sahip bir milletiz. Bu özelliğimizi kaybetmeden, bozmadan Peygamber Efendimizin bize öğrettiği sevgiyi, dostluğu, kardeşliği devam ettirmeliyiz. Ülkemizde bulunan mültecilere elimizi uzatmaktan asla korkmayalım. Birlik ve beraberliğimiz daha da pekiştirelim. Bizi ve ülkemizi bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyelim” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet Meram ilçesi Kayalı ve Hatunsaray mahallelerinde düzenlenen şenliklere katıldılar.