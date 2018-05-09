“Haydi Konuş Bakalım” il finalinde ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın 31 ilçesinden 215 lisenin katıldığı ve eleme usulüyle iki ilçenin finale kaldığı yarışmada Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi “Yerel Yönetimlerin Önceliği Sosyal Yatırımlardır”, Doğanhisar Anadolu Lisesi ise “Yerel Yönetimlerin Önceliği Fiziki Yatırımlardır” konu başlıklarıyla yarıştı. Yarışmada birinciliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi kazandı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen final programına katılarak birinci olan Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesine ödüllerini veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmaya katılan ve dereceye giren okulları tebrik etti. Yarışmanın konusu olan fiziki belediyecilik ve sosyal belediyeciliğin zor bir konu olduğunu belirten Başkan Altay, belediyelerin her ikisini de gerçekleştirmesi halinde daha güzel olacağını söyledi. Başkan Altay, belediye olarak önceliklerinin çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hizmetler üretmek olduğunu ve bunun artarak devam edeceğini vurguladı. Yarışma ikincisi Doğanhisar Anadolu Lisesine ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy verirken, üçüncü olan Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ise ödüllerini Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz verdi.

Yarışmada birinci olan okula 3 adet bilgisayar, öğrencilere tam altın, ikinci okula 2 adet bilgisayar, öğrencilere yarım altın, üçüncü okula ise 1 bilgisayar ile ö ğrencilere çeyrek altın verildi.