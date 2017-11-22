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22 Kasım 2017 15:28

Hayvan otlatma yeri cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde hayvan otlatma yeri meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı adliye sevk edildi.

Hayvan otlatma yeri cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

22 Kasım 2017 15:28


Olay, dün ilçeye bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında hayvan otlatma alanı konusunda husumet bulunan Ali U. ile Kadir Oruç yine hayvan otlatırken karşılaşınca tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali U., yanında bulunan tüfekle Kadir Oruç ve yanında bulunan kızı K.O.’ya (15) ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kadir Oruç olay yerinde hayatını kaybetti. kızı K.O ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadir Oruç yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 15 yaşındaki K.O. ise tedavi altına alındı.


Olaydan sonra tüfeğini atarak kaçan katil zanlısı Ali U., Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Zanlının kaçarken attığı tüfek ise jandarma tarafından olay yerine yakın bir yerde bulundu. Gözaltına alınan Ali U., Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra Akşehir Adliyesine sevk edildi.




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