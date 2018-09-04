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04 Eylül 2018 14:51

Hayvanların su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden

Konya’nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi’nde, meralarda yayılan küçük ve büyükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacını güneş ve rüzgar enerji sistemleriyle yerin altından çıkarılan kaynak suları sağlıyor.

Hayvanların su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden

04 Eylül 2018 14:51


Yeşildağ Mahallesi’nde yurtdışında yaşayan hayırsever gurbetçilerin maddi katkılarıyla kurulan rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan su pompaları vasıtasıyla yerin yaklaşık 50 metre altından çıkarılan kaynak sularından küçük ve büyükbaş hayvanlar istifade ediyor.


Besici Adem Gökoğlan, bölgede rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan iki farklı su pompası bulunduğunu belirterek, “Su kaynağı üzerine kurulan rüzgar gülü ve güneş enerjisi panelleri ile yer altından su çeken bu pompalar bağlı bulunduğu düzenek yardımıyla suyu yüzeyde istenilen alana boşaltabiliyor. Kaynaktan alınan su basınç farkının etkisi ile hortumlar vasıtasıyla buradaki hayvanlarımızın kullanacağı yalakları suyla doldurabilmektedir” dedi.


Burada kurulan sistemle yılın 365 günü içme suyu temin edilebildiğini vurgulayan Gökoğlan, “Bu çeşmelerin suyu rüzgar olduğu günlerde dönen rüzgar gülleri sayesinde rüzgar enerjisinden, güneş olduğu günlerde ise kurulu bulunan paneller sayesinde güneş enerjisinden sağlanıyor. Yerin yaklaşık 50 metre altından kaynak suyu çıkarılıyor. Bu sular hemen önündeki yalakları doldurarak hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Böylece elektrik maliyeti de söz konusu olmuyor” diye konuştu.




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