Hayvanların su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden

Yeşildağ Mahallesi’nde yurtdışında yaşayan hayırsever gurbetçilerin maddi katkılarıyla kurulan rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan su pompaları vasıtasıyla yerin yaklaşık 50 metre altından çıkarılan kaynak sularından küçük ve büyükbaş hayvanlar istifade ediyor.

Besici Adem Gökoğlan, bölgede rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan iki farklı su pompası bulunduğunu belirterek, “Su kaynağı üzerine kurulan rüzgar gülü ve güneş enerjisi panelleri ile yer altından su çeken bu pompalar bağlı bulunduğu düzenek yardımıyla suyu yüzeyde istenilen alana boşaltabiliyor. Kaynaktan alınan su basınç farkının etkisi ile hortumlar vasıtasıyla buradaki hayvanlarımızın kullanacağı yalakları suyla doldurabilmektedir” dedi.

Burada kurulan sistemle yılın 365 günü içme suyu temin edilebildiğini vurgulayan Gökoğlan, “Bu çeşmelerin suyu rüzgar olduğu günlerde dönen rüzgar gülleri sayesinde rüzgar enerjisinden, güneş olduğu günlerde ise kurulu bulunan paneller sayesinde güneş enerjisinden sağlanıyor. Yerin yaklaşık 50 metre altından kaynak suyu çıkarılıyor. Bu sular hemen önündeki yalakları doldurarak hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Böylece elektrik maliyeti de söz konusu olmuyor” diye konuştu.