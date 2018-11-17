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Hazırlık maçı: Atiker Konyaspor: 3 - Adanaspor: 2

Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Adanaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Yeşil-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.


Kayacık Tesisleri'nde saat 12.00'de başlayan maçın ilk yarısında Atiker Konyaspor Mücahit Atalay, Vedat Bora, Ali Turan, Petar Filipovic, Yevhen Opanasenko, Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Adis Jahovic 11'i ile mücadele etti. Adanaspor 22. dakikada Roberts ve 40. dakikada Ahmet'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Atiker Konyaspor 42. dakikada Yevhen Opanasenko ve 43. dakikada Ömer Ali Şahiner ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladı.


Atiker Konyaspor maçın ikinci yarısında ise Mücahit Atalay (Ahmet Çolak dk. 76), Yevhen Opanasenko, Uğur Demirok, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Jens Jonsson dk. 70), Marko Jevtovic, Vedat Bora, Musa Araz, Mücahit Can Akçay ve Mustapha Yatabare isimleriyle mücadele verdi. Konyaspor, 57. dakikada Musa Araz'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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