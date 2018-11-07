Hazreti Mevlana bu yıl “Selam Vakti” temasıyla anılacak

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için yapılan hazırlıklar devam ediyor. Anma etkinlikleri bu yıl “Selam Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek.

Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin günümüz insanına, bu büyük mutasavvıf ve mütefekkirin görüşlerini içeren programlarla hitap edebilmesine hizmet etmek amacıyla; bu yıl düzenlenecek olan etkinliklerin ana teması "Selâm Vakti", tören mottosu olarak da Hazreti Mevlana'ya ait olan “Selâm denizi coştuğundan gönüllerden kini giderir” cümlesi belirlendi.

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Modern etkinlik biçimleriyle ilk kez 1937 yılında Konya'da başlanılan Hazreti Mevlâna'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinin bu yıl 81'incisi yapılacak. Bu yıl 07-17 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 seans Sema Töreni yapılacak.

Tören biletleri www.konyakultur.gov.tr web sitesinde bulunan e-bilet sistemi üzerinden temin edilebilecek.