Yıldönümü kapsamında temsili karşılama töreni düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hz. Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Gelişinin 790. Yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ve Konya Valisi Yakup Canbolat’ın da katıldığı etkinlikler öncesinde konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, Hazreti Mevlana’nın Afganistan’ın Belh şehrinden Konya’ya gerçekleştirdiği kutlu yolculuğu karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, çirkinliklerden güzelliklere giden bir yolculuk olarak nitelendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlânâ Kültür Merkezi’ndeki programda Hazreti Mevlana ve ailesinin 790 yıl önce Konya’ya teşrifleri şiir dinletisi eşliğinde temsil edildi. Programda, Hazreti Mevlâna ve ailesinin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat ile Konyalılar tarafından karşılanışı esnasında geçen bazı olaylar anlatıldı. Tiyatro gösterisinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Konya Valisi Yakup Canbolat ve davetliler, Büyükşehir Belediyesi Mevlânâ Kültür Merkezi’nden Mevlana Türbesi\’ne kadar “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Program, Mevlana Türbesi’nde bayrak teslim töreni ve gülbang duası ile sona erdi.