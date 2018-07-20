Hekimlerden sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki

Bahattin Ahmet Yalçın ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki gösterdi.

Medova Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Konya Tabip Odası Başkanı ve Medova Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Seyit Karaca ve beraberindeki hekimler, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan saldırıya ilişkin saldırıyı kınadı. Dr. Karaca, sağlık hizmeti işinin zaman zaman hak etmediği muamelelerle karşılaştığını belirterek, “Sağlık hizmeti gibi zor bir işi büyük fedakarlıklarla yürüten sağlık ordusu, zaman zaman hiç hak etmediği muamelelerle karşılaşmakta, maalesef ölümle sonuçlanan hadiseler yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet son yıllarda bu kadar arttıysa bunun en önemli etkeni hekimler başta olmak üzere sağlık ordusunun neferlerinin fedakarlığıdır. Hasta memnuniyetini, hekim ve sağlık çalışanlarının özverisi olmadan sadece fiziksel mekanlar ve modern cihazlar kesinlikle sağlayamaz. Zira hastayı hekimler ve beraber çalıştığı sağlık ekibi tedavi eder. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmını tenzih ederek, kendilerinden ricamız şudur ki; toplumsal rahatsızlıkların tedavisi hep birlikte toplumla beraber olur. Bu tip olumsuz örnekleri hep beraber tedavi edeceğiz” dedi.

"Sağlık bakanlığına düşen önemli görevler var”

Dr. Karaca, hekimler ve sağlık sektörüne ilişkin saldırılarda Sağlık Bakanlığına ve hükümete düşen önemli görevler olduğunu belirterek, verilen cezaların caydırıcı olmadığına dikkat çekti. Dr. Karaca, "Sağlıkta şiddet konusunda, Sağlık Bakanlığımıza ve hükümete düşen önemli görevlerin olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette var. Ancak tekrarlayan vakalar da gösteriyor ki, cezalar caydırıcılıktan uzaktır. Tutukluluk ile yargılanmak başta olmak üzere, ceza alt limitlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yoğun acil servis ve klinik ortamlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin alınması zaruret halini almıştır. Televizyon dizileri vasıtasıyla bile sağlıkçıya şiddetin özendirildiğine şahit olmaktayız. Bu kurumların hem kendilerinin hem de bunları denetleyici kurumların, bu konuda hassas davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Dr. Filiz Demir gibi, anne babasını trafik kazasında kaybeden 33 günlük bebeği emziren hekim annelerimizin, Samet Kuz gibi, acil müdahale için hastasını sırtında taşıyan sağlık çalışanlarımızın daha çok konuşulması ve bu mesleğe saygı duyulmasını sağlayacak haberlerin daha çok yapılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Hekimliğin ve sağlık uygulamalarının ilk ve temel ilkesi ’önce zarar vermemek’tir"

Hastalar konusunda hekimlerin öncelikli temel ilkesinin önce zarar vermemek olduğunu ve bunun üzerine eğitim aldıklarını belirten Dr. Karaca, saldırıya uğrayan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimi Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a ve sağlık sektöründeki hekimlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hekimliğin ve sağlık uygulamalarının ilk ve temel ilkesi ’önce zarar vermemek’tir. Hastalarımız merak etmesinler, tüm sağlık çalışanları bu duyarlılıkla hareket etmek üzerine eğitim alırlar. Son söz olarak bir kez daha saldırılarda vefat eden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın başta olmak üzere tüm yaralanan meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz bu olayın son yaşanan olay olmasıdır” dedi.