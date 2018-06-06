Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 22:38

Hilmi Kulluk, Konyaspor’a başkan adaylığını açıkladı

Atiker Konyaspor’da 8 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçimi ve olağan genel kurul süreci devam ediyor.

Hilmi Kulluk, Konyaspor’a başkan adaylığını açıkladı

06 Haziran 2018 22:38

Başkan adaylığını açıklayan Hilmi Kulluk, basın mensupları ile bir araya geldi.


Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan başkan adayı Hilmi Kulluk, başkan adaylığını ve ’Birlikte Başarıya’ isimli grup listesini açıkladı. 8 Haziran’da yapılacak olan seçimde başkan adayı olacağını belirten Kulluk, “Bildiğiniz gibi güzide kulübümüz Konyaspor’un geleceğini belirlemek için önemli bir genel kurula gidiyoruz. Konyaspor ve kulübümüze gönül verenlerin hiç hak etmediği bir sezon yaşadık. Son ana kadar Süper Lig’de kalıp kalmayacağımız belli olmamıştı. Bu hem Konyaspor hem de şanlı taraftarımıza layık olmayan bir durumdu. Yeni stadımızla birlikte futbolda adeta çağ atlayan, tüm futbol camiasının ve medya camiasının beğenisini kazanan Konyaspor’umuzun bir daha böyle kötü günler geçirmemesi için ben ve arkadaşlarım bu şerefli göreve talip olduk" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç