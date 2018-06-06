Hilmi Kulluk, Konyaspor’a başkan adaylığını açıkladı

Başkan adaylığını açıklayan Hilmi Kulluk, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan başkan adayı Hilmi Kulluk, başkan adaylığını ve ’Birlikte Başarıya’ isimli grup listesini açıkladı. 8 Haziran’da yapılacak olan seçimde başkan adayı olacağını belirten Kulluk, “Bildiğiniz gibi güzide kulübümüz Konyaspor’un geleceğini belirlemek için önemli bir genel kurula gidiyoruz. Konyaspor ve kulübümüze gönül verenlerin hiç hak etmediği bir sezon yaşadık. Son ana kadar Süper Lig’de kalıp kalmayacağımız belli olmamıştı. Bu hem Konyaspor hem de şanlı taraftarımıza layık olmayan bir durumdu. Yeni stadımızla birlikte futbolda adeta çağ atlayan, tüm futbol camiasının ve medya camiasının beğenisini kazanan Konyaspor’umuzun bir daha böyle kötü günler geçirmemesi için ben ve arkadaşlarım bu şerefli göreve talip olduk" şeklinde konuştu.