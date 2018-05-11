Hırsızlar polisten kaçamadı

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bir şahsın evinden çuvallar içerisindeki 400 kilo nohudun çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin amca yeğen olan İ.E. (25) ile A.E. (20) olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin 68 ED 413 plakalı otomobille Seydişehir yönünden Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halinde olduğunu tespit etti. Beyşehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner’in de nezaret ettiği ekipler, şüphelileri yakalamak için kent girişinde önlem aldı. Polisleri fark edince kaçmaya başlayan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, araçtaki amca yeğen ile birlikte aracın sürücüsü N.E.’yi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden N.E. olayla ilgisi olmadığını öne sürerek, hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Diğer şüpheliler A.E. ve İ.E.’nin ise suçlarını itiraf ederek çaldıkları nohut çuvallarını Seydişehir ilçesinde sattıktan sonra Antalya’ya giderek, burada uyuşturucu madde temin ettiklerini ve aynı gün bir başka ikametten daha hırsızlık yaparak bakır kazan çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerden A.E.’nin emniyetteki sorgulamasında ayrıca son bir ay içerisinde arkadaşları M.Ç. ve K.A. ile birlikte üç farklı ikametten daha televizyon ve dizüstü bilgisayar çaldıklarını itiraf ederek yer göstermesi üzerine savcılık soruşturmayı genişletti. Polis, M.Ç.’nin evinde yaptığı aramada çalıntı televizyon ile bir miktar eroin maddesi daha ele geçirdi. M.Ç’yi de gözaltına alan ekipler, K.A.’nın ise 10 gün önce cezaevine girdiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E., İ.E. ve M.Ç. “hırsızlık” suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.