Hırsızlarla polis arasındaki kovalamaca kamerada

Konya'da telefon direklerindeki kabloları keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, çaldıkları malzemeleri taşıdıkları üç tekerli motosikletle polis ekiplerinden kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca anı ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Akçapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüphelinin cadde üzerindeki telefon direklerinden kablo kestiğini fark eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki kesilen kabloları inceleyen ekipler daha sonra verilen eşkaller doğrultusunda bölgede şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kovalamaca anı saniye saniye görüntülendi

Araştırma sırasında merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi üzerinde plakasız ve seyir halindeki bir üç tekerlekli motosikletin kasasında kabloların olduğunu fark eden polis ekipleri şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren kovalamacada, şüpheli şahısların üç tekerlekli motosikletinin benzini bitti. Şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca da üç tekerlekli motosikletten atlayarak kaçmak istedi.

Kaçan zanlı tarla ve ev bahçelerinde arandı

İki şüpheliden birisi polis tarafından yakalanırken, şahıslardan birisi kaçarak yakın bölgede bir süre saklandı. Yakalanan şüphelinin kaçan arkadaşına, "Furkan gel nereye kadar kaçacaksın. Şimdi yakalayamazlarsa sabah alırlar seni” diye bağırırken, çevredeki evlerin bahçesinde ve tarlada aranan şahıs saklandığı yerden çıkarak polis ekiplerine teslim oldu.

Şüphelilerin çaldığı yaklaşık 500 metre kablo ve üç tekerlekli motosiklet emniyete çektirildi. Şüpheliler M.K. (17) ve F.O. (17) Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette 10 farklı suç kaydı olan M.K. (17) ile 10 farklı suç kaydı olan F.O.'nun (17) ifadelerinde, çaldıkları kabloları kilosu 24 kiradan tanımadıkları bir kişiye satarak parasını da harçlık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.