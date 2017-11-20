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20 Kasım 2017 10:50

Hırsızlık için girdiği evin sahibinin 50 lirasını gasp eden şahıs tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde karşılaştığı ev sahibinin 50 lirasını bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık için girdiği evin sahibinin 50 lirasını gasp eden şahıs tutuklandı

20 Kasım 2017 10:50


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altuntaş Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Y.’ye ait eve giren hırsızlık şüphelisi Yaşar T., odaları dolaştığı sırada yatak odasında ev sahibiyle karşılaştı. Elindeki bıçakla Ayşe T.’yi tehdit ederek 50 lira parasını gasp eden hırsızlık şüphelisi daha sonra kaçtı. Ayşe Y.’nin şikayeti üzerine Yaşar T. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından Akşehir Adliyesine sevk edilen Yaşar T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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