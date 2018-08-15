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15 Ağustos 2018 11:23

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Konya’da meydana gelen hırsızlık olayında iki şüpheli işyeri önünde motosikleti tamir etme bahanesiyle çevreyi gözetlerken, diğer şüpheli dükkana girerek kasayı soydu.

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

15 Ağustos 2018 11:23

Bu sırada olayı fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözetleme yaparken, diğer şüpheliyi ise işyeri içerisinde saklanırken yakaladı.


Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir işyeri önünde bekleyen iki kişinin motosikletlerini tamir etmeye çalıştığı görüntüsü verdiği sırada bir kişinin işyerinin havalandırma camından içeriye girdiğini fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler işyeri önündeki motosiklet ile uğraşan iki kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, çevrede üçüncü şüpheliyi araştırmaya başladı.



Camdan giren şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı


Bu sırada polis ekipleri, iş yerinin camının açık olduğunu gördü. Camın daha önceden açık olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerden birisinin içeride gizlendiğini fark etti. Şahsın girdiği camdan içeriye giren polis ekipleri, şüpheliyi gizlendiği yerden çıkartarak yakaladı. Etkisiz hale getirilen şüpheli Kemal A, girdiği camdan çıkartılamayınca olay yerine gelen işyeri sahibi Hasan Akdil çağrıldı. İşyeri sahibinin kapıyı açmasının ardından şüpheli şahıs dışarıya çıkartılarak üst araması yapıldı. Çaldığı yaklaşık 500 lira cebinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.



Arızalı süsü verdikleri motosiklet çalıntı çıktı


Şüphelilerin geldiği ve arızalı süsü verdikleri motosikletin yanında demir keski, çelik kasa açma aparatları ve ekmek bıçağı dikkat çekerken, yapılan sorgulamasında akşam saatlerinde çalındığı belirlendi. Kelepçelenerek ekip aracına alınan şüphelilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere bağırarak, “Çekersen küfür ederim, cinayet mi işledik” diye konuşması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler Kemal A. (24), Mehmet Emin K. (20), Engin Y. (21) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yağma, torbacılık ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




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