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08 Mayıs 2018 15:59

Hırsızlık şüphelisi kendi eviymiş gibi eşyaları sattı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hırsızlık şüphelisi, pencereden girdiği bir evde, eşyaları ikinci el eşya alımı yapan esnaflara kendi eviymiş gibi sattı.

Hırsızlık şüphelisi kendi eviymiş gibi eşyaları sattı

08 Mayıs 2018 15:59

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, önceki gün Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi R.B’nin ilçe dışında olduğunu ve evde kimse olmadığını bilen hırsızlık şüphelisi C.A. (28), ikinci el eşya alım satımı yapan iki esnafla anlaşarak satılık televizyon, çekyat ve çamaşır makinesi olduğunu söyledi. Anlaştığı esnaflarla birlikte araçla eve giden C.A, kendi evi olduğunu söyleyerek televizyon, çekyat ve çamaşır makinesini para karşılığında sattı. Komşuların durumu fark ederek ev sahibine anlatması üzerine R.B., polisi ayarak olayı bildirdi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli C.A. gözaltına alındı. Eşyaları satın alan B.K. ve E.İ. ise durumdan haberdar olmadıklarını, C.A’nın kendi evi olarak söylemesi üzerine eşyaları satın aldıklarını ifade etti.




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