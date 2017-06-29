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29 Haziran 2017 10:34

Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken 4. kattan düştü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evlere girdiği ileri sürülen hırsızlık şüphelisi, kaçmak isterken saklandığı 4 katlı binanın çatı katından beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken 4. kattan düştü

29 Haziran 2017 10:34


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bir apartmanın 2 dairesine hırsız girdiği ve ev sahipleri ile aralarında kovalamaca olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Yeni Mahalle 41352 Sokak’taki Ufuk Sitesi’ne geldiğinde üzerinde anten kablosu bulunan bir kişiyi yerde hareketsiz olarak yatarken buldu. Binanın çatı katından düştüğü belirlenen yaralı şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından vücudunda kırıklar olduğunun tespit edilmesi üzerine Konya’ya sevk edildi.


Polisten kaçmak isterken aşağıya düşmüş


Bu adrese yaklaşık 50 metre mesafedeki apartmanda oturan daire sakinleri, yerde yaralı olarak yatan şahsın evlerine giren hırsızlık şüphelisi olduğu yönünde polise beyanda bulununca, İ.Ç’nin polisten kaçmak isterken saklandığı 4 katlı binanın çatı katından kemerine anten kablosu bağlayarak aşağıya inmek istediği sırada kopan kablo sonucu zemine düştüğü belirlendi. Daire sakinlerinin polise verdiği bilgiye göre, hırsızlık şüphelisinin apartmanın 3’üncü katına girdiğinde ev sahibi kadınla karşılaştığı, kadının korkuya kapılıp bağırarak başka bir odaya girip kapıyı kilitlemesi üzerine, balkondan aşağı kattaki balkona atladığı öğrenildi. Bu katta da daire sahibi erkek şahısla karşılaşan şüphelinin, şahısın bıçak almak için mutfağa yönelmesi üzerine binayı uzaklaşarak terk ettiği anlaşıldı. Şüphelinin, bu binaya yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir apartmana girerek adrese gelen polis ekiplerinden kaçmak üzere çatı katına saklandığı, yakalanacağını anlayınca da kapıdan inmek yerine vücuduna bağladığı anten kablosu yardımıyla çatı katının penceresinden aşağıya inmek isterken yaklaşık 25 metre yükseklikten zemine düştüğü belirlendi.


Şüphelinin girdiği dairelerin balkonlarında olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.




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