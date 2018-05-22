Huğlu trap-skeet atış poligonu ihaleye çıkıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Huğlu Mahallesi’ne kazandırılacak olan atış poligonu için ihale tarihinin belli olduğunu bildirdi.

Poligonun yapımı için 5 Haziran 2018 tarihinde ihaleye çıkılacağını belirten Özaltun, “Tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin sportif faaliyetlerinin daha gelişmesine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacak ve bölgede daha geniş kapsamlı tırap ve skeet atış müsabaka ve yarışları yapılmasına imkan sağlayacak olan poligonun Huğlumuza kazandırılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Konya milletvekillerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Özaltun, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi ile birlikte işi üstlenen firmanın atış poligonu inşaatına başlayarak şartname uyarınca 120 takvim günü içerisinde bitirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.