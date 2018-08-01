Huğlu’da 5’inci Geleneksel Tek Kurşun Atış Müsabakaları

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Huğlu Mahallesi poligonunda düzenlenen müsabakalara Türkiye’nin 34 farklı ilinden gelen atıcı, avcı ve doğasever katıldı. 52 metre mesafeli sabit ve 38 metre mesafeli hareketli hedef, 37 metre mesafeli pet şişe atışı, 35 metre mesafeli tavşan hedefi, 80 metre süper final ve bayanlar 52 metre mesafeli sabit hedef olmak üzere toplam 6 kategoride düzenlenen yarışlara katılan 750 kişi ipi göğüsleyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda finale kalan isimlerden Gürsoy Bağcı sabit hedefte, Halil İbrahim Aydın pet şişe atışında, Mustafa Parin hareketli hedefte, Halil Altıntaş tavşan hedefinde, Halil İbrahim Aydın ise 80 metre süper finalde birinci gelirken, bayanlar sabit hedef kategorisinde ise Ceylan Ulusoy ipi göğüsledi. Bayanlar kategorisinde Halime Sandal ikinci, Şerife Harman ise üçüncü oldu. Yarışlarda giydikleri yöresel kıyafetlerle birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan kadın yarışçılar renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye giren isimlere Huğlulu firmalar tarafından verilen av tüfeği ve diğer hediyeleri müsabakaları izleyen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Milletvekili Samancı ve Özaltun, yarışmada dereceye giren isimleri başarısından ötürü kutladı.

Müsabakalar 2 bin 720 fişekle Türkiye rekoru kırdı

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, düzenledikleri tırap atış müsabakaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri yerleşim merkezinde ağırladıklarını belirterek, “Huğlumuza kadar geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oldukça çekişmeli geçen iyi bir organizasyon ve müsabaka oldu. Geçen yılki müsabakalarda katılımcı il sayısı 19 idi, bu yıl ise bu sayı 34 oldu. Ayrıca, bu yılki müsabakalar 2 bin 720 fişek atışıyla Türkiye rekorunun gerçekleştiği bir organizasyon oldu. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Mahallemize bir poligon daha yapılıyor, bu vesile ile belediye başkanımıza, devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni poligonumuz yapıldığında yeni rekorlara imza atacağız ve daha güzel müsabakalar düzenleyeceğiz inşallah ”diye konuştu.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman ise, Huğlu’nun av tüfeği üretiminde olduğu gibi bu atış müsabakalarında da yerleşim olarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.