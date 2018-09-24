Hurdalık çatısı alev alev yandı

Konya'da içinde plastik malzemelerin bulunduğu hurdalık çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağladı Mahallesi Gevale Sokak üzerinde bulunan hurdalığın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre Kazım Yiğit'e ait olan ve içerisinde plastik hurda malzemelerinin bulunduğu hurdalık çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşusunun haber vermesi üzerine iş yerinin yanında bulunan depoda uyuyan Kazım Yiğit dışarı çıktı ve durumu 112 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

İş yeri sahibi Kazım Yiğit, iş yerinin daha önce de kundaklandığını iddia ederek,"Kendim burada yatıyorum. Daha önce de burada bir kundaklama oldu zaten. Şurada arkadaşla boya yapıyorduk öncesinde. Bana telefon açtı, 'yukarıda bir şey yanıyor' diye ondan sonra dışarı çıktım" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.