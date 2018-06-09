Husumetli olduğu kuzeni yerine arkadaşını öldürdü

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin D. (33) 1 yıl önce boşandığı eşiyle aralarının bozulmasına neden olduğunu iddia ettiği kuzeni ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Gökhan D. (35) ile karşılaştı. Çetin D. kuzeninin içinde bulunduğu 68 KF 988 plakalı hafif ticari araca tüfekle ateş açtı. Bu sırada Gökhan D. ve yanında bulunan arkadaşı Sinan Ünlü (25) saçmaların hedefi oldu. Kuzenini ve Sinan Ünlü’yü yaralayan Çetin D. aracıyla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sırt ve karnından yaralanan Sinan Ünlü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karnından yaralanan Gökhan D. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sinan Ünlü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan D.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

- Öldürdüğü kişiyi tanımıyormuş -

Kuzenine ateş ettiği sırada Sinan Ünlü’nün ölümüne sebep olan Çetin D.’nin öldürdüğü kişiyi tanımadığı ortaya çıktı. Şüpheli Çetin D. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesinde suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.