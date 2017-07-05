Hüyük Belediyesinden MEDAŞ’a teşekkür

Ş (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Uçmazbaş ve Erduran’a MEDAŞ Hüyük İşletme Şefi Hasan Hüseyin Süner de eşlik etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Belediye Başkanı Mehmet Şahin ile yapılan görüşmede, 2016 yılında yapılan yatırımlar ve 2017 yılı sonuna kadar yapılacak olanlar hakkında bilgi verdi. Görüşme sonrası Başkan Şahin, Uçmazbaş’a MEDAŞ’ın hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti.