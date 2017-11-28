Huzurevi sakinleri fidan dikti

Daha yeşil bir Meram için ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Toru, “Tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra tabiat varlıklarıyla da ön planda olan ilçemizde huzurevi sakinleri ve Muzaffer amcamızın isteği üzerine Dutlu Koruluğu olarak 2 yıldır çalıştığımız alanda şu anda fidan dikim törenindeyiz. Bin civarında ahlat fidanını toprakla buluşturuyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil ve daha temiz bir hava bırakmak üzere ağaçlandırma çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Sadece bir yılda bu bölgeye diktiğimiz fidan sayısı 15 bini buldu. Özellikle ahlat ağacının da farklı bir özelliği var. Bunu da huzurevi sakinleriyle birlikte dikmenin ayrı bir anlamı var. Burada büyüyecek fidanlarla geçmiş ve geleceği buluşturmuş oluyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Burada emeği geçen abilerimiz, ablalarımız; yaşları ne olursa olsun, belleri bükülüyor, dizleri tutmuyor ama fidan dikmek için hepsi çabalıyor. Hepsine teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Ahlat çok dayanıklı bir ağaç”

Böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Meram Belediyesi’ne teşekkür eden Huzurevi Sakini Muzaffer Ünlü ise, “Konya için çok güzel bir park tanzim ediliyor. Biz de gelen geçen istifade etsin diye, susuzluğa çok dayanan ve hastalıklara mukavim olan ahlat fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Şeker Armudu, Dalda Bir Elma gibi çeşitlerden aşısını yapacağız. İleride bademlerimiz var, onları da budama yaparak farklı meyve türlerine aşılayacağız. Belediyemiz bizimle çok alakadar oluyor, biz de elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Bir huzurevi sakini ise söylediği şarkılarla fidan dikme programına renk kattı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, daha sonra park alanında yapılan düzenlemeler hakkında huzurevi sakinlerine bilgi verdi. Dutlu Koruluğundaki programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş ve huzurevi sakinleri katıldı.