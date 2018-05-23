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23 Mayıs 2018 22:53

İftar saatinde komşular arasında otopark kavgası: 6 yaralı

Konya’da iftar saatinde komşular arasında otopark sorunu nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralandı.

İftar saatinde komşular arasında otopark kavgası: 6 yaralı

23 Mayıs 2018 22:53


Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Zambak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında iftar saatinde park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki sopa ve bıçak kullanılan kavgada aynı aileden Mustafa T. (18) ile Abdulkadir T.(26) bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken İzzet T. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı. Karşı aileden ise Emre Y., Ömer Y. ile babaları olan Ali Osman Y. kavga sırasında darp edildi. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Mustafa T., Abdulkadir T. ve İzzet T., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karşı aileden ise Emre Y., Ömer Y. ile babaları olan Ali Osman Y. ise Konya Beyhekim Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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