Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 08:10

İki grup arasında silahlı, bıçaklı ve taşlı kavga: 7 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve taş kullanılan kavgada 7 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı, bıçaklı ve taşlı kavga: 7 yaralı

19 Temmuz 2018 08:10


Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kaygusuz Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak ve taş kullanılan kavgada 5 kişi bıçaklanarak, 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de başına aldığı taş darbesiyle kafasından yaralandı. Silah ve kavga sesleri üzerine sokaktaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan başına taş darbesi aldığı belirtilen A.S.C.’nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevredeki incelemelerin ardından olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç