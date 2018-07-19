İki grup arasında silahlı, bıçaklı ve taşlı kavga: 7 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kaygusuz Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak ve taş kullanılan kavgada 5 kişi bıçaklanarak, 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de başına aldığı taş darbesiyle kafasından yaralandı. Silah ve kavga sesleri üzerine sokaktaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan başına taş darbesi aldığı belirtilen A.S.C.’nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevredeki incelemelerin ardından olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.