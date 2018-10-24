İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Ş. yönetimindeki 32 SB 042 plakalı otomobil, Beyşehir'den Seydişehir yönüne seyir halindeyken Çiçekler Mahallesi yol ayrımında Hasan Ü.'nün kullandığı 42 CEP 84 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralan her iki otomobilin sürücüsü ile 32 SB 042 plakalı araçta bulunan Yasemin Ş. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.