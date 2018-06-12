İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zafer K. yönetimindeki 42 ZN 918 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 2.kilometresinde iddiaya göre önünde seyir halinde olan Arif Mustafa H. yönetimindeki 42 CUS 06 plakalı otomobili sollamak isterken yandan çarptı. Çarpmanin etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Otomobillerden birisi ekin tarlasına, diğeri ise sebze ekili bahçeye girerek durabildi. Kazada 42 CUS 06 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki eşi Aynur H. ile diğer otomobilin sürücüsü Zafer K.ve araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Ayşe G., Üzeyir G., Ayşe G. ve Halime G.yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Arif Mustafa H.’nin durumunun ağır olduğu, diğer otomobil sürücüsü Zafer K. ile araçta bulunan Üzeyir ve Ayşe G. ile Ayşe G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan Zafer K.’nın bulunduğu araçtaki kazazedelerin Konya’dan hastane dönüş yolunda oldukları belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.