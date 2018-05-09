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09 Mayıs 2018 21:30

İki otomobil çarpıştı yaralılara ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı yaralılara ilk müdahaleyi başhekim yaptı

09 Mayıs 2018 21:30

Kazada, 2’si ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan Kulu Devlet Hastanesi başhekimi ve hastane müdürü tarafından yapıldı.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya’nın Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (25) idaresindeki 42 GA 007 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 42 M 3521 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında 42 GA 007 plakalı otomobil yaklaşık 40 metre ilerde yolun sağ tarafı demir bariyerlere çarparak durabildi. 42 M 3521 plakalı otomobil ise kavşak sağında yol kenarında durabildi. Kazada, sürücüler T.T. ve H.B. (64) ile eşi F.B. (63) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Konya’dan toplantıdan dönmekte olan ve kazayı gören Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Önder Gönen ve Hastane Müdürü Burhan Çiftçi yaptı. Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Önder Gönen tarafından araçta sıkışan F.B’ye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.B. ve eşi F.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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