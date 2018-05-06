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06 Mayıs 2018 19:01

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

06 Mayıs 2018 19:01


Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinden Halkapınar’ın İvriz Mahallesi’ne seyir halinde olan Mehmet Hakan K. idarendeki 42 YD 875 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Abitter Ü. idaresindeki 42 EKA 29 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Mehmet Hakan K. idaresindeki 42 YD 875 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Selim Arı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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