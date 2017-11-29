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29 Kasım 2017 00:23

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Konya’da seyir halindeki otomobilin ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

29 Kasım 2017 00:23


Kaza, saat 20.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. (23) idaresindeki 42 PE 007 plakalı otomobil Seydişehir istikametinden ters yönde seyir halindeyken, Konya istikametinden gelen Mehmet B. idaresindeki 42 K 7202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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