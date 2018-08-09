İki tonluk boğa, otomobil fiyatına alıcı bekliyor

Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesi’nde yetiştirilen ’siyah inci’ adı verilen holstein cinsi 6 yaşındaki boğa, 3 metre 20 santimetre uzunluğu, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla göz dolduruyor. Yaklaşık 1 metre 80 santimetre boyundaki boğa, ahırdan dışarıya çıkartılırken neredeyse kapının tamamını kaplıyor. Ahırdan çıkartmadan önce gözleri kapatılan boğa 3-4 kişi tarafından güçlükle çekilerek dışarıya çıkarılıyor. Ahırın önünde oluşturulan alanda diğer hayvanlardan ayrı olarak duran ve beslenen boğanın yanında diğer hayvanlar adeta yavrusu gibi görünüyor.

Boğanın beslenmesi ve bakımıyla özel olarak ilgilenen besici ailenin 16 yaşındaki çocuğu Halil Çetin, hayvanın doğduğundan beri kendilerinde olduğunu belirterek, “Danamız 6 yaşında. Küçüktü, büyüdü, boyu benim boyumu geçti. Biz bu danaya kışları kuru üzüm, pekmez veriyoruz, özenle bakıyoruz. Şimdi de yonca, saman, balya hepsinden veriyoruz. Bu hayvanımız çiftliğin ayrı bir bölümünde 20 metrekarelik bir bölümde kalıyor. Veteriner hekim kontrolü altında, gerek elemanlarımız olsun, gerek ben olayım çok ilgileniyoruz. İşte ’siyah inci’yi çok seviyoruz. Gitmesi beni üzecek. 6 yıldır beraber büyüdük sayılır. Çok emek, özen gösteriyoruz hayvana. Günde ortalama 20-25 kilo yem yiyor. Çok değerli bizim için. 70 bin lira istiyoruz, alıcıları bekliyoruz. Telefonlar geliyor, arıyorlar ama şimdilik bir şey yok. Herke görmek istiyor, beğeniyor” dedi.

Halil Çetin, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, ileride veterinerlik okumak istediğini de sözlerine ekledi.

Halil Çetin’in dedesi Hilmi Serin ise boğanın 6 yaşında olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda 1 metre 80 santimetre boyunda. Durduk mu yan yana geliyor, iki tona yakın. Boğamız rekor kıracak bir halde. Allah’ın izniyle benim torun çok iyi bakıyor. Gece gündüz ilgileniyor” diye konuştu.