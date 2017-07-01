İkinci kattan önce minibüsün üzerine ardından yere düştü

Olay, dün gece 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinin balkonunda ailesi ile birlikte televizyon izleyen 3 yaşındaki İrfan Emin B. balkonun cam korkuluğunun kırılması sonucu önce park halindeki minibüsün üzerine ardından yere düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında ufak kesikler oluşan çocuk çağrılan ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede çocuğun kafasına 5 dikiş atıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri küçük çocuğun minibüsün üzerine düşmesiyle hayatını kurtardığını söyledi.