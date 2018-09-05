İlçelerde bisiklet dağıtımı başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olan Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 44 bin 400 çocuğun yaz aylarında 40 gün sabah namazlarında camiye giderek bisiklet almaya hak kazandığını belirterek, projeye katılan bütün çocuklara, ailelerine, cami imamlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Proje kapsamında tercih edilen yerli üretim bisikletlerin Konya’ya gelmeye devam ettiğini kaydeden Altay, dağıtımları da bugün itibariyle Ahırlı, Yalıhüyük, Akören, Seydişehir ve Bozkır’da başlattıklarını söyledi. Hak sahibi çocukların aileleri ile birlikte ilçelerde belirlenen noktalardan bisikletlerini almaya başladığını kaydeden Altay, merkezdeki dağıtımların ise 11 Eylül itibariyle başlayacağını ifade etti.

İlçe ilçe dağıtım tarihleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle Ahırlı, Akören, Yalıhüyük, Seydişehir ve Bozkır’da 2 bin 35 çocuğun bisikletlerini teslim etmeye başlarken 6 Eylül’de Tuzlukçu, Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Ilgın’da, 7 Eylül’de Derebucak, Hüyük, Derbent ve Beyşehir’de, 8 Eylül’de Halkapınar, Ereğli, Karapınar ve Emirgazi’de, 9 Eylül’de Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Kadınhanı ile Sarayönü’nde, 10 Eylül’de de Hadim, Taşkent, Güneysınır ve Çumra’da bisikletler hak sahibi çocuklara dağıtılmaya başlayacak. Merkez Karatay, Selçuklu ve Meram’da ise dağıtımlar 11 Eylül’den itibaren başlayacak. Cami önü dağıtıma gelemeyen çocuklar bisikletlerini Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinden 20 Eylül tarihinden itibaren alabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletlerin montajı için Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası ile birlikte ilçelerde ve merkezde 170 yetkili servis ile sözleşme imzalarken, hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılacak. Mobil kurulum ekipleri ise servis bulunmayan küçük yerleşim yerlerinde bisiklet alan çocukların bisikletlerinin montajını yapacak.