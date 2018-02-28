İLHAM yurt dışına açılıyor

Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla TİMAV tarafından sürdürülen İLHAM Okumaları eğitim öğretimin yılının ikinci döneminde de gerçekleştireceği panel, konferans, seminer ve derslerle üniversite öğrencilerine yeni ufuklar açmaya devam edecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve ikinci dönemin yol haritasının belirlendiği bilgilendirme ve istişare toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, İLHAM Koordinatörleri Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, Prof. Dr. Ertan Özensel ve İLHAM üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

İstişare toplantısında yedi yıldır başarıyla devam eden İLHAM okumalarına yeni dönemde Karaman ve Nevşehir’in dahil edilmesi, ayrıca devam eden süreçte de yurt dışı merkezlerinin açılması gibi önemli konularda karar alındı. Toplantıda Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Selçuklu Belediyesi tarafından yeni yapılacak olan gençlik merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Altay, yeni merkezin İLHAM’ın gün geçtikçe büyüyen halkasına bir katkı sağlayacağı müjdesini de verdi.

“İLHAM yurt dışında da faaliyete başlıyor”

İLHAM’ın tanıtım filmiyle başlayan istişare toplantısında açılış konuşmasını İLHAM Koordinatörlerinden Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar yaptı. Prof. Dr. Okumuşlar, İLHAM yürüyüşünün gelişerek devam ettiğini belirterek, “Allah’a hamdolsun bu yürüyüşte ilham almaya ve ilham vermeye devam ediyoruz. Bu yıl Karaman’da İLHAM okumaları başlıyor. Nevşehir de bu dönem okumaları Ertan hocam başlatıyor. Yine İLHAM’ın geleceği adına önemli bir çalışmayı da yurt dışı için sürdürüyoruz. İnşallah İLHAM Almanya ve Avusturya’da da başlayacak” dedi.

İLHAM Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Özensel de, İLHAM’ın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “TİMAV’la başladığımız bu yolculuk TİMAV yönetim kurulunun özverileri ve son üç dört yıldır Selçuklu Belediyesi’nin maddi ve manevi katkılarıyla önemli bir aşamaya geldi. Selçuklu Belediyesi sürdürülebilirliği sağlama adına bize gerçekten çok önemli destekler veriyorlar” şeklinde konuştu.

TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, TİMAV bugüne kadar olan hikayesinin bir başarı öyküsü olduğunu ifade ederek, “Bundan 7 yıl önce TİMAV bünyesinde böyle bir hizmeti Allah bize nasip etti. Çok az bir öğrenci grubuyla başladı ve şimdi de binleri ifade eden öğrenci, yüzleri ifade eden hoca rakamlarına ulaştı. Gönlümüz ister ki ilim ve hikmet arayanlar dünyanın dört bir yanına ulaşsın. Ama bu merhale olacak bir şey. İnşallah o günler de olacaktır. İLHAM’ın böyle kurumsallaşmasında, istikrarla yoluna devam etmesinde en büyük destekçimiz olan Selçuklu Belediyemize ve kıymetli Uğur İbrahim Altay başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni gençlik merkezimiz bu çalışmalara daha çok katkı sunacak”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay İLHAM’a sağladıkları destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Altay, "TİMAV ve İLHAM’la yapmış olduğumuz bu çalışmanın bize de çok büyük faydası oldu. Selçuklu Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalarımızı bir kurumsal yapıya büründürdük ve proje çağrısına çıkarak o projeleri destekliyoruz. Bugün bu destek 3 milyona yakın bir rakama ulaştı. Bundan da çok memnunuz. Sivil toplum kuruluşlarımızın şehrimiz adına bir fikir beyan etmesinden projeye ortak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İLHAM’ın Karaman Nevşehir ve yurt dışında başlayacak olması beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını bir müjde ile sürdüren Başkan Altay, "Herkes bir müjde verdi, biz de üstümüze düşeni söylemiş olalım. Bu faaliyetlerimizi Bosna Hersek Mahallemizdeki Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde yapıyoruz. Ama artık öğrenci sayısına yetmiyor. Şu an itibariyle yeni bir gençlik merkezinin ihalesi yaklaşık 9 milyon TL bedelle yapıldı. Daha çok dersliğin olduğu, içinde küçük konferans ve toplantıların yapılabileceği ayrı bir salonunun olduğu bir merkezi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizin hemen yakının da inşa ediyoruz. Böylece hizmet standardımızı mekansal olarak da yükseltmiş olacağız. Merkezimiz önümüzdeki yıl ikinci döneme yetişecek inşallah" diye konuştu.