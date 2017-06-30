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30 Haziran 2017 14:19

İlişkiye girdiği kadının 440 lirasını gasp ettiği iddia edilen şahıslar yakalandı

Konya’da para karşılığı ilişkiye girdikleri kadının cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen iki kişi polis ekiplerince yakalandı.

İlişkiye girdiği kadının 440 lirasını gasp ettiği iddia edilen şahıslar yakalandı

30 Haziran 2017 14:19


Olay, geçtiğimiz gün merkez Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. daha önce de para karşılığında birlikte olduğu B.B’yi arayarak birlikte olmak için anlaştı. Sokak üzerinde buluşan ikili otomobil içerisinde birlikte olduktan sonra B.B. gitmek istedi. Bu sırada otomobilin dışında bekleyen M.Ç’nin arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ç. ile birlikte B.B’nin iddiaya göre, bıçak zoruyla koynuna sakladığı cüzdanı alarak kaçtı. Bunun üzerine B.B. polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheli M.Ç. ile M.Ç’yi gözaltına aldı. Bu sırada B.B’nin “100 lira karşılığında ilişkiye girdim. Bu kişiler parayı almak istediler sonra da cüzdanımı alıp kaçtılar” dediği öğrenildi. Şüpheliler ise polisteki ilk ifadesinde, “Para karşılığında ilişkiye girmek için anlaştık. Ama B.B. paramızı aldıktan sonra ilişkiye girmeden kaçtı. Bunun üzerine biz de böyle bir şey yaptık” dedikleri öğrenildi. Şüpheli M.Ç. ile M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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