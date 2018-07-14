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14 Temmuz 2018 15:32

İnek sürüleri göl sularında serinliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte meralarda otlayan büyükbaş hayvan sürüleri serinlemek için göl sularından istifade ediyor.

İnek sürüleri göl sularında serinliyor

14 Temmuz 2018 15:32


Beyşehir’de gün boyu arazi ve meralarda büyükbaş hayvan otlatarak mesai yapan çobanlar, sürülerini Temmuz ayı ile beraber artan hava sıcaklıklarıyla birlikte göl kıyısındaki tatlı sularda serinletmeye başladı. Beyşehir Gölü sahiline getirilen sürüler, girdikleri Beyşehir Gölü’nün tatlı sularında hem serinliyor, hem de susuzluğunu gidererek dinleniyor. Sazlıklarla kaplı kıyılarda göle giren inek sürülerinin tatlı sulardan uzun süre çıkmak istemedikleri dikkat çekiyor. Büyükbaş hayvan sürülerinin sıcaklıkların artmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez göl sularına girdikleri öğrenildi.




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