İnek sürüleri göl sularında serinliyor

Beyşehir’de gün boyu arazi ve meralarda büyükbaş hayvan otlatarak mesai yapan çobanlar, sürülerini Temmuz ayı ile beraber artan hava sıcaklıklarıyla birlikte göl kıyısındaki tatlı sularda serinletmeye başladı. Beyşehir Gölü sahiline getirilen sürüler, girdikleri Beyşehir Gölü’nün tatlı sularında hem serinliyor, hem de susuzluğunu gidererek dinleniyor. Sazlıklarla kaplı kıyılarda göle giren inek sürülerinin tatlı sulardan uzun süre çıkmak istemedikleri dikkat çekiyor. Büyükbaş hayvan sürülerinin sıcaklıkların artmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez göl sularına girdikleri öğrenildi.