İngiltere Büyükelçisi Chillcott SÜ'de söyleşi yaptı

Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret ederek, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Gerçekleşen ziyarette Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak ve Genel Sekreter İbrahim Halıcı da bulundu. Rektör Şahin, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek İngiltere Büyükelçisi Dominick Chillcott'a bir tablo hediye etti.

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chillcott, ziyaretin ardından Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle söyleşi yaptı. Gerçekleşen söyleşide konuşan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chillcott, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, “Bu mükemmel seviyeden kastım ilişkilerimizin en üst düzeyde gerçekleşen ilişkilerden en alt düzeyde gerçekleşen ilişkilere kadar geçerli. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerimiz son derece açık ve dostane bir şekilde ilerliyor. Bunun yanı sıra ticaret de bizim için önemli. Gerek Konya özelinde gerek Türkiye genelinde ülkelerimiz arasında iş birliği son derece önemlidir. Bu ziyaretlerdeki ana fikir bu güçlü temel üzerinde daha derin daha sağlam ilişkiler inşa ederek gelecekte daha büyük adımlar atmak” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ve Türkiye Savunma Sanayisi'nde iş birliğinin artarak devam edeceğinin altını çizen İngiliz Büyükelçisi Chillcott, “Birleşik Krallık zannediyorum, hem teknoloji paylaşımı açısından hem de siyasi irade açısından Türkiye'yle yakın bir iş birliği kurma konusunda en yüksek kararlılığa sahip ülke konumunda. Şuan da Türkiye'yle savunma sanayi alanında bir proje başlatmış bulunmaktayız ve bu proje TF-X uçağının oluşturulmasına yönelik bir proje. TF-X uçağı sadece Britanya ve Türkiye firmaları arasında bir defalık uçak üretimine yönelik olmayacak, bu aynı zamanda diğer Britanyalı firmaların da Türkiye'ye gelerek savunma sanayi alanında farklı Türk firmalarla, farklı yatırımlar ve projeler yapması için bir kapı olarak görev alacak. TF-X projesi sadece uçağın üretimini kapsamıyor aynı zamanda radar sisteminin, uçuş kontrol sisteminin geliştirilmesi, kara üzerinde tanklar ve kişisel araçlara varana kadar farklı fırsatların da ortaya çıkmasını sağlayacak” diye konuştu.

Aktardığı bilgilerden dolayı İngiltere Büyükelçisi Chillcott'a teşekkür eden Rektör Şahin, “Bizim için memnuniyet verici özel ifadeler kullandığı bir konuşmaydı. Birçok alanda iş birlikler yaptığımızı dile getirmiş oldu. Özellikle dünya barışını sağlamada ve bölgedeki istikrarın sağlanmasında önemli dayanışmaların olduğunu ifade ettiler. Bu gerçekten memnuniyet vericidir. Özellikle TF-X Uçağı Projesi çok daha önemli bir proje ve güçlü bir bağ ülkeler arasında. Bir üniversite olarak İngiliz üniversiteleriyle yapacağımız iş birliklerine bakacağız” dedi.

Konuşmaların ardından İngiltere Büyükelçi Chillcott, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.