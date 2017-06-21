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21 Haziran 2017 16:12

IPART İkinci Başvuru Çağrısı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, IPARD İkinci Başvuru Çağrı Programından 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelerin destek almak için başvuru yapabileceklerini kaydetti.

IPART İkinci Başvuru Çağrısı

21 Haziran 2017 16:12


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Seydişehir Belediyesi olarak Tarımsal Kırsal Kalkınma Kurumunun yapmış olduğu projeye sahip çıkılması gerektiğini belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yerel yönetimler olarak tarımsal kalkınma projelerine destek veriyoruz. Seydişehir’de hayvancılık ve çiftçilik ile geçimini sağlayan kardeşlerimiz var. Biz Seydişehir Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Hayvancılık ve çiftçilik yapan kardeşlerimiz tarımsal kırsal desteklemelerden yararlanabilmek için çağrı süreleri takip etmeliler. Başvurularını yapmalılar. Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve sebze ürünleri ve işlenmesi, pazarlanması konularında yüzde 50 desteklemeler 6 Eylül ’de başlayacak olup, 28 Eylül’de sona erecektir. Detaylı bilgi almak için www. tkdk.gov.tr ve konya.tkdk.gov.tr internet adresinden bakabilirler" dedi.


Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık için hazırladığı ahır ve ağıl tip projelerinin Tarım ve Kırsal Destekleme Programına uygun olduğunu vatandaşların bu hizmetten de yararlanabileceklerini kaydetti.




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