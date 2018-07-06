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06 Temmuz 2018 15:30

İpek Yolu Şehirler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü İpek Yolu Şehirleri Birliği Toplantısı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xi’an şehrinde gerçekleştirildi.

İpek Yolu Şehirler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

06 Temmuz 2018 15:30


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde bulunduğu İpek Yolu Şehirleri Birliği Toplantısı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xi’an şehrinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç’in katıldığı toplantıda birliğin faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda İpek Yolu Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu’nun gündeminin yanı sıra üyelerin tarımsal alanda işbirliği ve ortak projelerin yürütülmesi, su ve kanalizasyon işleri hususunda karşılıklı uzman değişimi ve eğitim projelerinin yürütülmesi, iş adamları toplantıları düzenlenerek kültür, sosyal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ve tarım makineleri alanında işbirliği tesisi ile uluslararası organizasyonlarda ortak hareket edilerek birliğin etkinliğini artıracak faaliyetler yürütülmesi konularındaki Konya Büyükşehir Belediyesinin tavsiyeleri de görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Güleç toplantıda Konya’nın şehircilik, ticaret, sanayi ve ekonomik kapasitesi ile yatırım imkanları konularında bir de sunum gerçekleştirdi. Güleç ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak İpek Yolu Şehirleri Birliği Toplantısı’na Konya olarak ev sahipliği yapma isteğini de dile getirdi.



"Büyükşehir’i kardeş şehir Fes’e ziyaret"


Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet de Sürdürülebilir Kardeş Şehir İlişkileri ve Konya Tanıtımı Çalışmaları kapsamında Fas’ın Fes şehrini ziyaret etti. Fes’de Meknes Ekonomik Forumu’na da katılan heyet, forumda şehir ekonomisinin canlanması ve kalkınması adına Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı sosyal ve fiziki belediyecilik örneklerini içeren bir de sunum gerçekleştirdi.




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