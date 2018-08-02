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02 Ağustos 2018 11:56

Irak’tan gelen başarılı öğrenciler NEÜ’de incelemelerde bulundu

Irak’taki 600 lisede eğitimlerini tamamlayan en başarılı öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesini (NEÜ) ziyaret ederek, Rektör Prof.

Irak’tan gelen başarılı öğrenciler NEÜ’de incelemelerde bulundu

02 Ağustos 2018 11:56

Dr. Muzaffer Şeker’den üniversite hakkında bilgi aldı.


Öğrencileri Konya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şeker, “Konya, Türkiye’de de dünyada da eşi benzeri olmayan huzur, barış kenti ilim erbaplarının eskiden beri rağbet ettiği bir şehir. Sizleri de bu tarihi kentte ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Arada sınırlar olsa da kardeşlik hukukumuz devam ediyor” dedi.


NEÜ’nün genç bir üniversite olmasına karşın 19 fakültesiyle, 4 enstitüsüyle, 40 bin öğrenciye hitap ettiğini belirten Prof. Dr. Şeker, “Bu yıl 5 bine yakın öğrenci mezun ettik. Bu sene alacağımız öğrenci sayısı da 6500 civarı. Önemli olan gelen öğrencinin aldığı eğitimin kalitesi. Çeşitlilik olarak da her bir alanda fakültelerimiz söz konusu. Nitelikli hocalarla kaliteli bir eğitim kurgulamaya gayret ediyoruz. Hangi işi yaparsanız yapın, sevdiğiniz işi yapın. Kendimizi iyi yetiştirerek hizmet üretmek durumundayız, yoksa zilletten kurtulamayız” şeklinde konuştu.


Rektör Şeker’e teşekkür eden Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı da, “Kerkük’teki en başarılı öğrenciler Konya’ya üniversite eğitimi için gelecekler. Memlekete döndüklerinde ise Türkmeneli’nin ciddi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Türkmeneli’nin böyle yeteneklere ihtiyacı var. Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in böylesine önemli bir projeye destek vermesini ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin gösterdiği bu teveccühü öğrencilerimiz unutmayacaktır” dedi.


Öğrenciler Rektöre Şeker’e teşekkür için çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.




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