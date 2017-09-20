İran Kültür Müsteşarı’ndan Rektör Şahin’e ziyaret

Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün yeni binasında gerçekleşen ziyarette Kültür Müsteşarı Safarkhani’ye beraberindeki İran’ın Hoy Belediyesi’nden oluşan heyet ile Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel eşlik etti.

Kültür Müsteşar Safarkhani, yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Şahin’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Konya şehri, Mevlana ile tanınmaktadır. Hoy şehri ise Şems ile tanınmaktadır. Mevlana, Şems’siz, Şems de Mevlana’sız eksik kalır. Mevlana ve Şems, Konya’yı Hoy’a, Hoy’u Konya’ya karşılıklı olarak tanıtmaktadırlar. Selçuk Üniversitesi, Konya ve Türkiye’nin önemli büyük üniversitelerinden birisidir. Selçuk Üniversitesi, Türkiye’de Farsça öğretime önem veren 5 üniversiteden biridir ve Farsça öğretimde en önemli yerlerden bir tanesidir. Selçuk Üniversitesi’nin Mevlana konusundaki araştırmaları önemli bir yer tutmaktadır. Birkaç yıldır Hoy’da, Şems Tebrizi konusunda, buradaki Mevlana anma törenlerine benzer çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız etkinliğin temelinde, Uluslararası Şems Tebrizi Sempozyumları yer almaktadır. Biz şuna inanıyoruz; Selçuk Üniversitesi ile Hoy’un iyi bir ilişki kurarak bu konularda ilişkilerin daha da iyiye gideceğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

“Günümüzde Şems ve Mevlana’nın öğretilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

Rektör Prof. Dr. Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu birliktelik önemli. Çünkü hem Mevlana’nın hem Şems’in öğretileri, fikirleri insanlık için son derece anlamlıdır. Şems ve Mevlana’nın öğretilerine ihtiyacımız var. Günümüzde, Mevlana ve Şems döneminin felaketi olan Moğol İstilası’nın farklı bir versiyonu yaşanıyor. Yani bir benzeri yaşanıyor. Anadolu için Haçlı Seferleri büyük bir yıkım, kan ve gözyaşı olmuştur. Haçlılar, Kudüs’ü almak için çok sayıda sefer yaptılar ve hepsi de bu topraklardan geçtiler. Haçlı Seferleri bitmedi, günümüzde de yoğun bir biçimde devam ediyor. Bitmeyecektir de. Şimdi dijital ortamda yani sanal ortamda Haçlı Seferleri devam ediyor. Mevlana ve Şems, Moğol İstilası’nın Anadolu’ya ve İslam’a zarar vermesini en aza indirdiler. Hatta Moğolların Müslümanlaşmasını bile sağladılar. Şimdi Haçlıların Seferlerini bertaraf etmek için aynı ruhla, aynı duyguyla aynı düşünceyle çalışmamız lazım. Günümüzde Haçlı Seferleri’ni bertaraf etmek için yeni baştan Şems’e, yeni baştan Mevlana’nın öğretilerine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.