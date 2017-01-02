İş yerlerinin önündeki tente kardan çöktü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kursun ve iş yerlerinin önünde bulunan tente karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Tentenin çökme anında öğrencilerin kursta olması olası bir faciayı önledi.

Olay, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kursun giriş kapısı önünde yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tente kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şans eseri öğrencilerin derste olması ve o an tentenin altından geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Tentenin çökmesinin ardından kursu biten öğrenciler, devrilen tentenin kenarından dışarıya çıkabildi. Yaşanan bu olayın ardından diğer esnaflar da iş yerlerinin önünde bulunan tentelerin çökmemesi için kar temizliği yaptı.

Öte, yandan yoğun kar nedeniyle ilçedeki okullar bir gün süre ile tatil edildi.