“İşin Ehlinden” programına Hasan Angı konuk oldu

Ülke ve dünya gündeminde meydana gelen gelişmelere değinen Angı, “Şanlı bir tarihe sahip olan ve her mücadeleden zaferle ayrılan milletimiz geleceğe doğru emin adımlarla doğru yürümektedir. Türkiye yeni yönetim anlayışı ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine büyük bir kararlılıkla ulaşmaktadır” dedi.

Çalışan gençler için eğitimden spora, sanattan kültüre birçok alanda hizmet vermek üzere kurulan Ali Okutan Çalışan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programına konuk olan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'nin geldiği noktayı, öğrencilik ve çalışma hayatından örnekler vererek anlattı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ve çalışan gençlik üyeleri katıldı. Türkiye'de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek projelerin Selçuklu'da uygulandığını ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, projelerin sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını ifade etti.

“Türkiye dünya ülkeleri arasında önemli bir yere gelmiştir”

Türkiye'nin yeni yönetim sistemi ile dünya ülkeleri arasında önemli bir yere geldiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “2014 yılında halkın seçtiği Cumhurbaşkanı seçimi, daha sonraki 2017 referandumu ile beraber geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye yeni bir yönetim biçimine kavuştu. Başkanlık sistemine geçtik. Türkiye gelişmiş dünya toplumları içinde ben de varım mücadelesini yüzyıl sonra küllerinden doğan bu Cumhuriyet yeni bir döneme doğru yürüyor. Biz yetmişleri iyi hatırlıyoruz, seksenleri sıcağı ile yaşadık. Doksanlar zaten iş hayatının içinde yoğun bir şekilde geçti. 2001 krizini ise Konya Sanayi Odası başkanı olduğum dönemde yaşadım. AK Parti döneminde ise Türkiye yeni yönetim anlayışı ile çok farklı bir noktaya ulaştı. Dünyada çok hızlı baş döndürücü gelişmeler var. Teknoloji ve modern çağın getirdiği yenilikleri yaşıyoruz. Dünya gündeminde önemli gelişmeler var. Bu süreçte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

“Dünya beşten büyüktür”

“Bugün dünyaya baktığımız zaman en büyük derdimiz iyi insan meselesidir” diyen Angı, “Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler toplantılarında Dünya beşten büyüktür ifadesini neden kullanıyor. Şu an dünyada büyük bir zulüm var. Bu, zulme karşı bir başkaldırıdır. Dünya nimetleri var fakat bu nimetlerin paylaşımında korkunç adaletsizlikler var. İnsan haklarını savunan bu malum ülkeler bir dönem Afrika insanını köle olarak kendi ülkelerinde çalıştırdılar, yetmedi işgal ettikleri ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürdüler ve bu ülkelerin insanlarını birbirleriyle acımasızca savaştırdılar. Bugün de benzeri durumlar yaşanmaktadır. Türkiye dünyadaki bu adaletsizliğe karşı büyük bir hukuk savaşı vermektedir ve bu böyle gitmez demektedir. İnşallah Türkiye'nin peşinden gelecek diğer ülkelerle beraber dünyada yeni bir anlayışa doğru gidilmektedir. Bu gelişmelere karşı çok dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Başarı Altın Tepside Sunulmuyor”

Hayatın her aşamasında başarının hiç kimseye altın tepside sunulmadığına dikkat çeken Angı, mücadelenin önemine değinerek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız en büyük mücadeleyi vermiştir. Siyasette geldiği noktada önü kesilmeye çalışılmış ve daha sonraki dönemlerde verilen büyük mücadelelerle Türkiye'de güçlü bir lider olarak ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir. Mücadele yapabilecek cesaretimizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bunun için de kendimize güven duymalıyız. Hangi işi yaparsak yapalım, eğitim düzeyimiz ne olursa olsun ahlaki noktada bizi insan kılan değerlerden kopmadan önce işimizin hakkını vererek özümüzde doğru olmalıyız. Her yaptığımız üretim ülkemizin kalkınmasına birer basamaktır. Yaptığımız işi küçümsemeyelim. Mutlaka yaptığımız işin yerel ve milli ölçekte ülkemize katkısı vardır.”

Programın sonunda Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.