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27 Haziran 2018 13:20

İşitme engelli KOMEK kursiyerlerinin örnek başarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde eğitim alan işitme engelli kursiyerler, ‘Bizim Eller Kur’an Okuyor Projesi’ kapsamında düzenlenen Konya Bölge Yarışmasında elde ettikleri derecelerle finalde yarışmaya hak kazandı.

İşitme engelli KOMEK kursiyerlerinin örnek başarısı

27 Haziran 2018 13:20


KOMEK bünyesindeki 6 işitme engelli kursiyer, İslamı Anlatan Eller Derneği tarafından organize edilen ve Diyanet İşleri Başkanlığının destek verdiği ‘Bizim Eller Kur’an Okuyor Projesi’ kapsamındaki Kur’an-ı Kerim Okuma Konya Bölge Yarışması’na katıldı. Türkiye’nin 50 ilinden katılımın olduğu yarışmada KOMEK kursiyeri Ayşe Karataş hem Konya hem de bölge birinciliği elde ederken, Selvi Sağlam ise bölge üçüncüsü oldu. Finali Ekim ayında Kayseri’de gerçekleştirilecek yarışma sonucunda bölge birincisi ile Türkiye birincilerinin yanı sıra toplam 14 kız ve erkek kursiyer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendirilecek.




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