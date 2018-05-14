İslam ekonomisi çalışmaları KTO Karatay’da ele alındı

KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü; İslami bankacılık, İslam iktisadı, İslami ekonominin politik temellerini üniversitede gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış programla katılımcılara aktardı. Programda konuşan Prof. Dr. Osman Okka, "Bütün harcımız hazır. Artık binalar yapmamız gerekiyor" diyerek İslam ekonomisi ve finansın ülkemizde daha hızlı gelişeceğine yönelik vurguda bulundu. Programda konuşan Prof. Dr. Hamdi Döndüren, “Ticaretin İslam’a uygun yapılması ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle desteklenmiştir. Müslümanlar kendi aralarında belirlenen şartlara uyarlar. Haksız kazanca yol açacak maddeler müstesnadır. İslam’da haksız kazanca yol açan her şey geri plana atılmıştır. Ticarette niyet çok önemlidir. Bir tüccar çekini, senedini ödemeyi niyet alırsa Allah ona ödeme noktasında kolaylık sağlar” dedi.

İslam ekonomisi alanında uzman Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Murat Çizakça, Prof. Dr. Osman Okka, Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, Dr. Necmettin Güney, Dr. Harun Şencal ve İsa Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı programda “Modern Dönem İslam İktisat Düşüncesi ve Anaakım İktisattaki Gelişmelere Göre Konumlanması” konulu oturum katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İslam Ekonomisi ve Finansı alanında uzman akademisyenler eşliğinde yürütülen iki günlük yoğun programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Sunum ve atölye çalışmalarının olduğu programda başvurusu kabul edilen lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler İslam Ekonomisi ve Finans konusunda uzman isimlerin bilgilerinden yararlanmış oldu.