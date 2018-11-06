İsveç İslam Federasyonu İsveç'te nikah kıymaya başladı

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, İsveç'te düğünleri yapılan çiftlerin nikah kıyma işlemlerini yapmaya başladıklarını söyledi.

İsveç İslam Federasyonu başkanlığına dördüncü kez seçilen Konya Kululu Tahir Akan, İsveç'te evlenen çiftlerin nikah kıyma merasimlerini bizzat federasyon başkanı olarak yapmaya başladığını belirtti. Akan yaptığı açıklamada, “İsveç'te 3. nesil evliliklerini içinde yaşadığımız bu ülkede gerçekleştirmekte ve nüfusumuzun artmasıyla da nikah kıyma işlerimiz artmaktadır. Evlenecek olan çiftlerimiz için de yaşadığımız ülke olan İsveç'te etnik grupların kendi dini ve kültürel vecibelerini hakkıyla yerine getirme noktasında verilen hak ve özgürlüklerden dolayı bulunduğumuz ülkeye minnettarız” dedi.

İsveç'te yaşayan evlilik için kararlarını vermiş olan çiftlerin resmi ve dini nikah kıyma işlemlerini bir arada yapma imkanlarının olduğunu belirten Tahir Akan, “Talebe göre düğün merasimi esnasında da bunu gerçekleştirebiliyoruz. Çiftler dilerlerse yaptığımız bu resmi işlemleri kendi mensup oldukları konsolosluğa da onaylatarak söz konusu ülkelerinde de resmi evlilik işlemlerini buradan sağlayabilirler. İsveç'te yaşayan evlenecek olan çiftlerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.