İşyeri ile birlikte evi de yandı

Yangında dükkan ile bitişikteki işyeri sahibinin evi yanarak kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki market ve dairelerde zarar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Kaş Caddesi’nde bulunan bir hırdavatçı dükkanında çıktı. Dükkandan yükselen alevler bitişikte bulunan işyeri sahibinin evine, yan taraftaki apartmanın altında bulunan market ve dairelere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Adrese gelen çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, dükkan ve işyeri sahibinin evi kullanılamaz hale geldi. Yan taraftaki apartmanda bulunan market ve dairelerde ise maddi zarar oluştu. Yangın sırasında fenalık geçiren bir kadına olay yerine gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

İşyeri sahibi Mümin Pınar, dükkanda olduğu sırada yangın çıktığını belirterek, “Tiner malzemeleri vardı, atölye vardı. Tiner patlayınca durmadı büyüdü. Bir anda gitti, nasıl olduğunu anlayamadık. İtfaiyeye haber verdik. Nasip böyleymiş, yapacak bir şey yok” dedi.