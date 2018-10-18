İşyurtları Kurumu'nun Ürün ve El Sanatları Fuarı Konya'da açıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun düzenlediği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Konya'da açıldı.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda açıldı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik sürdürülen iş ve meslek eğitimi süreçlerinde ortaya çıkan ürünlerin sergilenip satışının yapıldığı fuara katılan Konya Valisi Yakup Canbolat, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen ürünlerin sergilendiği fuarın hayırlı olmasını diledi. Vali Canbolat, “İşyurtları Kurumumuz, düzenlediği eğitimler, iyileştirme faaliyetleri ve tutukluların faaliyetlere katılarak meslek edindirilmesi ya da var olan mesleklerini geliştirmek suretiyle boş vakitlerin değerlendirilmesiyle atıl konumdaki insan gücünü kullanarak ülke ekonomisine ve üretimine katkıda bulunuyor” diye konuştu.

“Ceza infaz sistemimiz dünyaya örnek bir sistemdir”

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacını güden, insan odaklı olan, Türkiye'deki infaz sisteminin, modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumda olduğunu belirtti. Selahattin Menteş, “Sayısı 301'e ulaşan İşyurtları'nda her yıl ortalama 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. 2018'e kadar 302 kamu kurumlarıyla protokol imzalandı ve toplam 4 bin 353 kişi cumhuriyet başsavcılığı, belediyeler ile tapu kadastro müdürlüklerinde çalışmıştır. Bu çalışmalar da dünyaya örnek çalışmalardır. Geçtiğimiz yıl 7 şehirde düzenlediğimiz fuarlarımıza 600 bin kişi katılmıştır. Bugünkü fuarda da 68 kurumumuzda yapılan eğitim çalışmaları kapsamında üretilen yüzlerce ürünü hep birlikte göreceğiz. Fuarda 230 personelimiz görev alacak” dedi.

“Tutuklu ve hükümlüler hem meslek ediniyor hem kendini geliştiriyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nın çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydederek, “Bu fuarlarla, cezaevi ve tutukevlerinde kalan vatandaşlarımız hem yeni bir meslek edinirken, fuarlarda sergilenen ve satışa sunulan ürünler sayesinde gelir de elde edinmiş oluyor. Bu kardeşlerimiz sosyal hayattan kopmadan topluma yeniden entegre olmalarına da önemli katkılar sağlamış oluyor. Bu bağlamda dünyaya örnek olan bu fuarın şehrimizde düzenlenmesinden son derece mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hakikaten çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Konyalı kardeşlerimizi de bu fuarı görmeye ve buradaki ürünlerden alışveriş yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İşyurtları kurumu başarılı çalışmalara imza atıyor”

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, İşyurtları Kurumu'nun başarılı çalışmalara imza attığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “İşyurtları, kişiyi tamamen toplumdan tecrit etmeden, onun bağlı olduğu ailesine ve yakınlarına zarar vermeden, sosyal ortamlardan uzaklaştırmadan bir ceza infaz sisteminin gereği gibi çalıştırılmasına, yine kişilerin yeniden sosyal hayata adapte olmasına, bu kişinin bağlı olduğu aile bireylerine kazanç elde etmesine imkân veren başarılı bir uygulamadır. Bugün geldiğimiz noktada dünyaya örnek teşkil edecek AB standartlarının üzerinde bir kuruma kavuştuk.”

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç da hükümlülerin özgürlüğe kavuşması ile birlikte toplumsal hayata uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için İşyurtları Kurumu'nun farklı iş kollarında üretilen ürünlerin Konyalıların beğenisine sunulduğunu kaydetti. Koç, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve fuara ev sahipliği yapan Konya Valiliği'ne, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti.

“Tutuklu ve hükümlülerimiz vatana millete ve topluma faydalı bireyler olarak yetişiyor”

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ceza adalet sistemimizin hükümlünün cezasını çekerken toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi fikri yerine kişinin üretken, vatanına, milletine, devletine ve nihayetinde topluma faydalı bireyler yetiştirilmesi amacıyla kurulduğuna vurgu yaptı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, ceza ve infaz kurumlarında birçok eğitim ve sosyal faaliyet düzenlediklerini aktararak, “Ceza infaz kurumlarımızda 37 bin civarında hükümlü ve tutuklu değişik seviyelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Bizler hükümlü ve tutukluyu toplumdan koparan değil, toplumla yeniden birleştiren infaz sistemini kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Konya bir gönül başkentidir”

İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği İşyurtları Fuarı'nın Konya'da düzenlenmesine ayrıca önem verdiklerini kaydederek, “Konya her dönemde devletimizin önemli şehirlerinden birisi olmasının yanında bir gönül başkentidir de. Gönül başkenti olması nedeniyle insani değerlerin en kıymetli olduğu, saygının sevgi ve muhabbetin her zaman öncelikli olduğu bir beldemizdir. Kurumumuz da Hazreti Mevlana'nın öğretisinin kamusal alanda vücut bulmuş halidir. Suçlunun, cezasını infaz ederken yeniden topluma ıslah edilmiş bir birey olarak dönmesi için gayret gösteren, bu minvalde de 301 İşyurtları Müdürlüğü ile kendini bu insanların eğitimine adamış bir merkezdir” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin 68 farklı ceza infaz kurumunda yürütülen İşyurtları eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında tutuklu ile yükümlülerin ürettikleri ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı fuarın açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından hep birlikte fuarı gezerek üretilen ürünler hakkında bilgi aldılar. Fuar, 24 Ekim'e kadar saat 10:00 - 20:00 arası ziyarete açık kalacak.

Açılışa; Konya Valisi Yakup Canbolat, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan katıldı.