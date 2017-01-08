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08 Ocak 2017 15:03

İttifak Holding kurucu yönetim kurulu başkanı Buğa son yolculuğuna uğurlandı

İttifak Holding kurucu yönetim kurulu başkanı Buğa son yolculuğuna uğurlandı

08 Ocak 2017 15:03

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İttifak Holding’in kurucu yönetim kurulu başkanı Seyit Mehmet Buğa, son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 65 yaşındaki Seyit Mehmet Buğa için öğle namazına müteakip Musalla Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Buğa’nın ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seyit Mehmet Buğa’nın cenazesi oğlu Mustafa Buğa tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı’na dualarla defnedildi.



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